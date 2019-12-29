Зеленский прибыл в "Борисполь" и общается с родственниками освобожденных из плена
29 декабря, 2019, 20:48
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" и пообщался с родственниками освобожденных из плена пленников
Об этом сообщает Офис президента Украины.
" Владимир Зеленский уже в аэропорту "Борисполь". Ожидая самолет с освобожденными украинцами, президент Украины общается с их семьями", - говорится в сообщении.
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек, освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
- Между тем, борт с освобожденными в процессе обмена удерживаемыми лицами украинскими пленниками вылетел из военного аэродрома в Харьковской области в "Борисполь".
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