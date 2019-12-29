 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл в "Борисполь" и общается с родственниками освобожденных из плена

Зеленский прибыл в "Борисполь" и общается с родственниками освобожденных из плена


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" и пообщался с родственниками освобожденных из плена пленников

Об этом сообщает Офис президента Украины.

" Владимир Зеленский уже в аэропорту "Борисполь". Ожидая самолет с освобожденными украинцами, президент Украины общается с их семьями", - говорится в сообщении.

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

29 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать