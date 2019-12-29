Игорь Луценко объяснил, почему суд над освобожденными экс-беркутовцами невозможен
Об этом он написал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.
"Заключительными положениям к КПК (Уголовно-процессуального кодексу, - ред.) было предусмотрено, что прокуратура теряет право на "заочку", когда следствие переходит в ГБР. Дело "беркутов" передано в суд прокуратурой, досудебное следствие делала прокуратура, такого производства априори нет сейчас в ГБР. Поэтому, чтобы подать "заочку" на "беркутов", надо чтобы дело передали в ГБР и в суде начали абсолютно все заново. Это, пожалуй, года", - отметил политик.
Так что теперь, по его словам, мы имеем "развал главного уголовного дела Майдана, которое касалось массового убийства майдановцев из огнестрельного оружия 20-го числа".
"Государство Украина фактически освободила от наказания подозреваемых в резонансных преступлениях в ее новейшей истории", - подытожил Луценко.
- Напомним, сегодня, 29 декабря 2019 г. между Украиной и РФ должен состояться предварительно завленный президентом Владимиром Зеленским большой обмен пленными.
- Около девяти утра специальный военный борт уже вылетел из аэропорта "Борисполь" .
- Между тем общественность заблокировала выезд из столичного Лукьяновского СИЗО, откуда в Россию должны быть отправлены освобожденных экс-беркутовцы.
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