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Espreso.tvОбществоИгорь Луценко объяснил, почему суд над освобожденными экс-беркутовцами невозможен

Игорь Луценко объяснил, почему суд над освобожденными экс-беркутовцами невозможен

27 декабря 2019. "Беркутовец" Аброськин выступает в суде, демонстративно закрепив российский триколор на своей одежде
Народный депутат Украины VIII созыва, ветеран войны на Востоке Игорь Луценко привел основания, согласно которым сообщение о возможности якобы дальнейшего заочного судебного процесса над освобожденными по требованию России причастными к расстрелам на Майдане бывшими бойцами "Беркута" является, как он считает, "сознательной ложью и частью этой спецоперации"

Об этом он написал у себя на Facebook, передает Еспресо.TV.

"Заключительными положениям к КПК (Уголовно-процессуального кодексу, - ред.) было предусмотрено, что прокуратура теряет право на "заочку", когда следствие переходит в ГБР. Дело "беркутов" передано в суд прокуратурой, досудебное следствие делала прокуратура, такого производства априори нет сейчас в ГБР. Поэтому, чтобы подать "заочку" на "беркутов", надо чтобы дело передали в ГБР и в суде начали абсолютно все заново. Это, пожалуй, года", - отметил политик.

Так что теперь, по его словам, мы имеем "развал главного уголовного дела Майдана, которое касалось массового убийства майдановцев из огнестрельного оружия 20-го числа".

"Государство Украина фактически освободила от наказания подозреваемых в резонансных преступлениях в ее новейшей истории", - подытожил Луценко.

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