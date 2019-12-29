Вдова Лужкова объявлена в розыск
Об этом со ссылкой на российские СМИ передает Еспресо.TV.
"Вынесено постановление о назначении меры пресечения в виде обязательства о явке и объявлении в розыск Батуриной Елены Николаевны - по уголовному делу, которое рассматривается сейчас у мирового судьи судебного участка №6 города Элиста Калмыкии", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по заявлению Эренца Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина, брата вдовы Лужкова. Манжеев требует привлечь Батурину к уголовной ответственности за клевету, иск он подал в сентябре, а поводом стало ее заявление о том, что против него якобы расследуется уголовное дело, пишет российская редакция Forbes.
Зато конфликт между самими Батуриными длится более десяти лет - с 2006 года, когда жена мэра Москвы "выгнала своего брата" из компании "Интеко", напоминают "Ведомости". За последние 10 лет Батурин принимал участие более чем в 10 судебных исках, связанных с компанией, у истоков которой он стоял, подсчитало издание.
Батурин требовал законного оформления своего увольнения и компенсации, но вместо этого в 2013 году сам был приговорен к семи годам колонии по делу о мошенничестве с векселями "Интеко". 2016 он вышел на свободу, после чего началась процедура его личного банкротства. Ею занимается Манжеев, который подал иск к Батуриной о клевете, из-за которого она теперь в розыске.
В Калмыкии у Батурина был не только бизнес - в 1998-1999 годы он возглавлял правительство республики.
- Елена Батурина много лет возглавляет в России список женщин-миллиардеров. В рейтинге журнала Forbes только в этом году появилась еще одна женщина-миллиардер Татьяна Бакальчук, тогда как Батурина находится в нем давно. В 2019-м издание оценило ее состояние в $1,2 млрд, что позволило ей занять 81-ю строчку рейтинга.
- СМИ часто связывали богатство Батуриной с должностью мэра Москвы, которую занимал ее муж Юрий Лужков.
- 10 декабря Лужков внезапно умер.
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