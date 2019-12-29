Вдова Лужкова объявлена в розыск

29 декабря, 2019, 10:31

Суд в Калмыкии (РФ) объявил в розыск одну из самых богатых россиянок, бывшую владелицу компании "Интеко" Елену Батурину, вдову бывшего городского главы Москвы Юрия Лужкова

Об этом со ссылкой на российские СМИ передает Еспресо.TV.

"Вынесено постановление о назначении меры пресечения в виде обязательства о явке и объявлении в розыск Батуриной Елены Николаевны - по уголовному делу, которое рассматривается сейчас у мирового судьи судебного участка №6 города Элиста Калмыкии", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по заявлению Эренца Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве Виктора Батурина, брата вдовы Лужкова. Манжеев требует привлечь Батурину к уголовной ответственности за клевету, иск он подал в сентябре, а поводом стало ее заявление о том, что против него якобы расследуется уголовное дело, пишет российская редакция Forbes.

Зато конфликт между самими Батуриными длится более десяти лет - с 2006 года, когда жена мэра Москвы "выгнала своего брата" из компании "Интеко", напоминают "Ведомости". За последние 10 лет Батурин принимал участие более чем в 10 судебных исках, связанных с компанией, у истоков которой он стоял, подсчитало издание.

Батурин требовал законного оформления своего увольнения и компенсации, но вместо этого в 2013 году сам был приговорен к семи годам колонии по делу о мошенничестве с векселями "Интеко". 2016 он вышел на свободу, после чего началась процедура его личного банкротства. Ею занимается Манжеев, который подал иск к Батуриной о клевете, из-за которого она теперь в розыске.

В Калмыкии у Батурина был не только бизнес - в 1998-1999 годы он возглавлял правительство республики.