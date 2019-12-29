В ЕС надеются на наказание виновных в расстрелах на Майдане, несмотря на обмен экс-беркутовцев

29 декабря, 2019, 20:02

Евросоюз поприветствовал обмен пленными и выразил надежду, что виновные в расстрелах на Майдане будут наказаны, несмотря на обмен обвиняемых в убийствах бывших беркутовцев

Об этом со ссылкой на заявление Европейской службы внешних действий сообщает Укринформ.

"Масштабный обмен заключенными произошел после соглашения, которое было достигнуто Трехсторонней контактной группой. Это хороший пример имплементации одной из мер, согласованных во время четвертого Нормандского саммита 9 декабря. Европейский Союз ожидает, что все стороны воспользуются этим импульсом. Работа по выполнению мероприятий, согласованных во время саммита, должна быть продолжена", - говорится в заявлении.

В то же время Евросоюз выразил надежду, что виновные в расстрелах на Майдане будут наказаны, несмотря на обмен обвиняемых в преступлениях бывших беркутовцев.

"Мы приняли во внимание обмен людей, которые связаны с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что будет продолжено расследование всех обвинений и все вовлеченные стороны обеспечат, чтобы те, кто несет ответственность в преступлениях, были привлечены к правосудию" , - отметили в ЕС.