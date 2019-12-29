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Espreso.tvОбществоСтало известно, что будет с заключенными, которые отказались возвращаться в ОРДЛО

Стало известно, что будет с заключенными, которые отказались возвращаться в ОРДЛО


фото: ukrinform.ua
Президент Владимир Зеленский заявил, что заключенные, которые отказались возвращаться в рамках обмена в ОРДЛО, продолжат отбывать наказание в Украине

Об этом Зеленский заявил на брифинге в аэропорту "Борисполь", сообщает Еспресо.TV.

"Некоторые из них - они были в этом списке. Некоторые из них уже освобождаются в феврале, а некоторые в марте. Они хотят быть в Украине. Их срок уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор. То есть около 50 человек останутся за решеткой ", - сказал Зеленский.

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