Стало известно, что будет с заключенными, которые отказались возвращаться в ОРДЛО
29 декабря, 2019, 22:46
Президент Владимир Зеленский заявил, что заключенные, которые отказались возвращаться в рамках обмена в ОРДЛО, продолжат отбывать наказание в Украине
Об этом Зеленский заявил на брифинге в аэропорту "Борисполь", сообщает Еспресо.TV.
"Некоторые из них - они были в этом списке. Некоторые из них уже освобождаются в феврале, а некоторые в марте. Они хотят быть в Украине. Их срок уже истек. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор. То есть около 50 человек останутся за решеткой ", - сказал Зеленский.
- Владимир Зеленский рассказал, что власть работает над освобождением заключенных, находящихся в России и оккупированном Крыму .
- Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что отдал бы 100 беркутовцев , чтобы вернуть одного героя.
- 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек , освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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