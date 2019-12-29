Сенцов о выдаче России стрелков из "Беркута": "Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои сражались"
Об этом в воскресенье, 29 декабря 2019 года, он написал на своей странице в Facebook
"Не все ребята будут освобождены даже из ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах. Невиновные. За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого "мужского обменного фонда" (очень циничное и практическое выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом. А в том , что этот шаг лишает нас главного - справедливости ", - написал он.
Режиссер считает, что "беркутовцев" нельзя было отпускать до объявления им приговора.
"Я очень рад за этих ребят и их семьи, которые сегодня должны встретиться. Страна должна возвращать своих героев, но не ценой осквернения ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на площади не было закончено хотя бы приговором виновным. Почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось ", - считает Сенцов.
- Адвокат Игорь Варфоломеев подтвердил , что все освобожденные вчера, 28 декабря, пятеро экс-беркутовцев находятся сегодня на КПВВ "Майорское", где проходит большой предновогодний обмен пленными между украинской армией и русско-террористическими силами.
- Речь о Олеге Янишевском, Павле Аброськине, Сергее Зинченко, Сергее Тамтуре и Александре Маринчене. По версии следствия и адвокатов именно они расстреливали майдановцев 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве.
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