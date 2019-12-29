Решение подрывает ценности верховенства права: в Transparency International отреагировали на освобождение экс-беркутовцев

29 декабря, 2019, 15:21

В международной правозащитной организации Transparency International назвали противоречивым решение украинских властей об обмене экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах на Институтской

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"В этой ситуации нет единого очевидно правильного человеческого выбора. Мы понимаем, что это решение властей по требованию Кремля подрывает ценности верховенства права, справедливости и достоинства и может разделить общество, посеяв ненависть между различными группами украинцевв. Когда общество предстает перед таким сложным выбором, справедливость должен защитить независимый арбитр - суд и прокуратура. К сожалению, ни суд, ни прокуратура не смогли выполнить свой конституционный долг по делу о расстрелах Героев Небесной Сотни ", - говорится в заявлении ТІ.

В организации назвали угрозой для системы правосудия и верховенства права замену прокуроров по делу и указали на очевидное давление на суд для изменения меры пресечения и освобождения экс-беркутовцев.

"Обвиняемые уже не один год находятся под стражей - строжайшей мерой пресечения за совершение массовых убийств на Майдане в феврале 2014 года. Главное, что до сих пор все обстоятельства дела и уже продемонстрированные в суде доказательства подтверждали целесообразность и необходимость взятия под стражу этих лиц до вынесения им приговоров. Вместо этого мы стали свидетелями того, как резко и очевидно система правосудия подменяет закон политическим решением. Без приговора по делу и вопреки законным основаниям совершаются действия, направленные на изменение мер обвиняемым с целью освобождения беркутовцев из-под стражи", - считают в TI.

В Transparency International считают, что подобные действия власти разрушают доверие к системе правосудия и попыткам ее реформировать.

"Любые попытки очистки прокуратуры и судов теряют свою целесообразность, когда натыкаются на политическое "ручное" управление со стороны власти вопреки требованиям закона. Государство Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора", - заявили в TI.