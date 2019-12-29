"Это яркое свидетельство того, что расстрелы на Майдане организовал именно Путин", - политолог Березовец о требовании РФ выдать экс-беркутовцев

29 декабря, 2019, 07:47

Путин настоял на обязательном включении причастных к массовым расстрелам на Майдане бывших "беркутовцев" в список на обмен пленными, потому что они являются не просто "своими". На Майдане они выполняли прямые приказы кураторов из российских спецслужб

Такое мнение на своем Telegram-канале высказал украинский политолог Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.

"Именно это и является ярким доказательством того, что расстрелы на Майдане организовал именно он, Путин", - отмечает эксперт.

"И достать свидетелей его преступления Путину нужно было кровь из носа. Все остальное от лукавого. Что бы ни говорил Зеленский, Рябошапка и другие. Выдача "беркутовцев" Путину это как второй расстрел Небесной сотни. Это никакая не ошибка, а преступление, за которое придется дорого заплатить. В том числе тем, кто освятил его своим словом или молчанием ", - заявляет Березовец.