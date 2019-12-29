"Чаша переполнена. Пружинка сжалась". Сергей Притула не рекомендует властям применять силу против людей возле Лукьяновского СИЗО

29 декабря, 2019, 00:23

Популярный актер и шоумен предостерег президента Зеленского от резких движений против тех, кто протестует против судебного решения в отношении экс-беркутовцев, причастных к расстрелам на Институтской 20 февраля 2019 года

"Чаша переполнена. Пружинка сжалась. Максимально не рекомендую власти применять силу против людей, которые собираются на Лукьяновке. Вы сами создали себе эти хлопоты. Нежеланием слышать и нежеланием объяснять логику своих шагов. Применение силы может начать такие процессы, которых не хочет никто в нашей стране. А в соседней - ждут с большим нетерпением".

Так считает телеведущий и шоумен Сергей Притула.

"Сегодня без суда "беркутовцев", которые на глазах всего мира убивали украинский в центре столицы, включают в список на обмен. Ну, тут уж - "бульк"!



Сейчас в Лукьяновское СИЗО подтягиваются сотни людей, чтобы заблокировать возможность вывоза и последующего обмена "беркутов". Среди этих людей нет ни одного, кто бы не хотел возвращения наших пленных домой. Но все они хотят понимать, по какому принципу и кто формирует списки на обмен? Почему не происходит обещанный обмен "всех на всех"? Почему в списки на обмен включили людей, которым даже приговор не вынесли? Согласно которой нормы закона? Как ГПУ собирается завершать дело Небесной Сотни, если единую нить - стрелков, мы отдаем Путину?", - написал Притула на своей странице в Facebook.