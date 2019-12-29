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Espreso.tvОбщество"Будет огромная катастрофа". Гончаренко объяснил, чем обернутся "успехи" Зе-экономики

"Будет огромная катастрофа". Гончаренко объяснил, чем обернутся "успехи" Зе-экономики


фото: minfin.com.ua
Украинская экономика уже ощущает на себе последствия большого бюджетного дефицита

Об этом народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая вечером 28 декабря 2019 г. вийшал в эфире телеканала Еспресо.TV .

"Когда в октябре промышленное производство упало на 5% по отношению к сентябрю - это, на самом деле, катастрофический показатель. И та бестолковая политика монетарная, которую сейчас ведет действующая власть, она уже дает результаты, которые в полной мере мы ощутим в следующем году", - отметил он.

Кроме того, по словам нардепа, будут последствия "всей той пирамиды займов, которая привела к укреплению курса гривни".

"Что сегодня происходит? Международный спекулятивный капитал заходит в Украину, меняет доллары-евро на гривню, это усиливает курс гривни и формируется эта пирамида ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа, - ред.). Но рано или поздно этот капитал из Украины уйдет, и вот тогда у нас будет огромная катастрофа: и падение курса, и очень серьезный удар по благосостоянию каждого украинца ", - отметил Гончаренко.

При этом он напомнил, что уже сейчас "бюджетная дыра" составляет 70 млрд грн, чего в условиях войны с Россией не было даже в самые трудные предыдущие годы.

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