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Espreso.tvОбщество"Беркут" воевал на стороне РФ. Ликвидаторов "Беркута" следует признать Героями Украины, - Бутусов

"Беркут" воевал на стороне РФ. Ликвидаторов "Беркута" следует признать Героями Украины, - Бутусов


фото: belsat.eu
Украине следует официально обвинить Россию в организации бойни на Майдане

Если РФ требует выдачи "Беркута" в обмен на военнопленных, значит "Беркут" на Майдане воевал на стороне РФ. Выдача стрелков из "Беркута" в РФ до вынесения приговора по сути означает признание их вины и признание участия Российской Федерации в организации массовых убийств. Об этом в своей статье пишет главный редактор информационно-аналитического портала ЦензорНет Юрий Бутусов, передает Еспресо.TV.

"Граждане Украины, которые стреляли по "Беркуту" и внутренних войсках, должны быть представлены Владимиром Зеленским к званию Героев Украины за уничтожение пособников российских спецслужб и за защиту Украины от пророссийского государственного переворота. Все ликвидаторы "Беркута" на Майдане должны получить статус участников боевых действий . Следствие должно принести извинения Дмитрию Липовому, который предоставил свой карабин для стрельбы по "Беркуту", и снять все претензии, вернуть оружие, Дмитрий также достоен государственной награды. И оно так и есть", - отмечает журналист.

Кроме того, все окружение Януковича, которое вместе с ним участвовало в подавлении Майдана, становятся "участниками государственного переворота".

"Они также подлежат задержанию и становятся обменным фондом для выдачи в РФ в обмен на украинских заложников. Дело о преступлениях на Майдане должно завершиться установлением меры причастности всех чиновников Януковича к российской диверсии", - продолжает Бутусов.

К тому же Украина должна "немедленно объявить в международный розыск выданных ею же стрелков из "Беркута" - но уже по делу о терроризме российских спецслужб на Майдане".

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"Все пострадавшие на Майдане должны получить поддержку государства и подать гражданские иски к РФ за причиненный ущерб, вплоть до ареста любого российского имущества на территории Украины. Такие же иски к РФ должны быть массово представлены в Европейский суд по правам человека", - заключает Бутусов.

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