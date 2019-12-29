Путин ведет себя с Зеленским, как бандюк с первоклассником - профессор Антонов-Овсеенко

29 декабря, 2019, 21:51

Владимир Путин в своей политике в отношении Украины наследует Иосифа Сталина

Об этом российский профессор истории Антон Антонов-Овсеенко, сын диссидента и внук расстрелянного Сталиным большевистского командарма, рассказал в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 28 декабря 2019 года вышла в эфир телеканала Еспресо.TV.

Он обратил внимание на то, что знаковое решение Кремля о массовой раздаче российских паспортов всему населению Донецкой и Луганской областей, а не только жителям ОРДЛО, принималось уже при президентстве Зеленском и накануне Парижского саммита.

"Он (Путин - ред.) готовит международное сообщество к тому, что он "вынужденно будет защищать российских граждан, подвергающихся агрессии со стороны фашистского киевского режима". Вот он "вынужденно" туда - уже теперь совсем в открытую, не гибридно - введет тяжолое вооружение, танки, самолеты, и вот он "вынужденно" "присоединит к Российской Федерации восток Украины". Этот как минимум"", - отметил Антонов-Овсеенко.

"Он его (Путин Зеленского - ред.) таким образом подталкиевает. Просто пинок такой дает: "Слушай, парень. Ты давай или по нашим условиям, или мы тут тебе сейчас танки введем и ты будешь знать. Давай поэтому быстрее соглашайся, потому что будет хуже".

Это такой разговор бандюка, который поймал первоклашку в подворотне, вывернул ему карманы и говорит: "Ты тут сейчас вякнешь - я тебя вообще в стенку вотру"., - описал историк нынешние отношения между двумя президентами.

При этом Путин, по его словам, когда откровенно давит на Украину угрозой еще большего применения российских войск, демонстрирует таким образом свое "очень ограниченное сознание".

"Он (Путин - ред.) остался в том прошедшем времени. Он еще в 80-х годах. У него мышление еще там. И это очень хорошо видно. По всем поступкам, по тому как он себя ведет во всем мире. Он остался в Группе советских войск в Германии. Знаете, в Восточной Германии. Он сознанием еще там. Его мозг развит до ширины библиотеки армейской. Дальше он не пошел. И материалы, которые ему подбирают "коллеги", как он выражется, не важно какие, он обязательно протракутет эти материалы так, как у него повернется сознание его ограниченное".

"Я не хочу, чтобы это звучало как оскорбление. Это не правильно. Тем более, по телевидению. Но у него сознание очень ограниченное. У него очень ограниченные знания, у него очень узкий кругозор. Поэтому Сталин для него всегда будет примером величайших свершений", - подытожил Антонов-Овсеенко.