После нового года монобольшинство "Слуг народа" расколется. Чисто по олигархам, - журналист Савельев
Об этом главный редактор газеты "Ратуша" (Львов) заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 28 декабря 2019 года вышла в эфир телеканала Еспресо.TV.
"Монобольшинство сейчас, я в этом уверен, четко расколется. Я думаю, что даже в следующем году мы можем ожидать перевыборов в Верховную Раду", - отметил он.
"Чисто по олигархам", - добавил Савельев по поводу того, каким именно способом будет происходить внутрифракционный кризис внутри "Слуг народа".
В частности, по его мнению, о существенных недоразумениях внутри парламентского большинства свидетельствуют сложности с законом о земле.
При этом президент Зеленский, вопреки своим предвыборным обещаниям, пока не имеет рычагов влияния на олигархов, подчеркнул Савельев.
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