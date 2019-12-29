После нового года монобольшинство "Слуг народа" расколется. Чисто по олигархам, - журналист Савельев

29 декабря, 2019, 20:54

С нового календарного года следует ожидать усиления противоречий внутри президентского депутатского большинства в Верховной Раде

Об этом главный редактор газеты "Ратуша" (Львов) заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 28 декабря 2019 года вышла в эфир телеканала Еспресо.TV.

"Монобольшинство сейчас, я в этом уверен, четко расколется. Я думаю, что даже в следующем году мы можем ожидать перевыборов в Верховную Раду", - отметил он.

"Чисто по олигархам", - добавил Савельев по поводу того, каким именно способом будет происходить внутрифракционный кризис внутри "Слуг народа".

В частности, по его мнению, о существенных недоразумениях внутри парламентского большинства свидетельствуют сложности с законом о земле.

При этом президент Зеленский, вопреки своим предвыборным обещаниям, пока не имеет рычагов влияния на олигархов, подчеркнул Савельев.