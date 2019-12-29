Портнов призвал к "дегероизации" и "арестам" участников Революции Достоинства

29 декабря, 2019, 12:43

Заместитель главы Администрации президента Януковиче Андрей Портнов, который сейчас находится в Украине, прокомментировал решение Киевского апелляционного суда об отмене ареста пятерых бывших бойцов "Беркута"

Соответствующее сообщение он разместил у себя в Telegram вчера, 28 декабря 2019 года.

Вот его слова:

"Друзья, за последнее время по разным юридическим причинам из-под стражи освобождены почти все, кто был репрессирован по уголовным делам Майдана.

Теперь важно продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев.

Работа непростая, но все наши единомышленники за полгода справились с этим настолько, насколько это было возможно в сегодняшних условиях".

Также он заявил в отношении дел Майдана следующее:

"Сегодня наступил уже такой эволюционный период, когда освобождения из-под стражи по делу Майдана сотрудников "Беркута" уже недостаточно.

Пора быстро переходить к арестам и расследованиям в отношении второй половины. Очень быстро, жестко и по любому имеющемуся в архивах эпизоду.

Сейчас есть шанс оперативно закончить со всем этим контингентом и забыть, что такое было в истории страны".