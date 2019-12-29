Портнов призвал к "дегероизации" и "арестам" участников Революции Достоинства
Соответствующее сообщение он разместил у себя в Telegram вчера, 28 декабря 2019 года.
Вот его слова:
"Друзья, за последнее время по разным юридическим причинам из-под стражи освобождены почти все, кто был репрессирован по уголовным делам Майдана.
Теперь важно продолжить комплексную работу по дегероизации и демифологизации преступников, превращенных в героев.
Работа непростая, но все наши единомышленники за полгода справились с этим настолько, насколько это было возможно в сегодняшних условиях".
Также он заявил в отношении дел Майдана следующее:
"Сегодня наступил уже такой эволюционный период, когда освобождения из-под стражи по делу Майдана сотрудников "Беркута" уже недостаточно.
Пора быстро переходить к арестам и расследованиям в отношении второй половины. Очень быстро, жестко и по любому имеющемуся в архивах эпизоду.
Сейчас есть шанс оперативно закончить со всем этим контингентом и забыть, что такое было в истории страны".
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