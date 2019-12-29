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Espreso.tvОбществоПередача российских террористов не может противоречить законам Украины, - заявление "Народного фронта"

Передача российских террористов не может противоречить законам Украины, - заявление "Народного фронта"

"Народный фронт" призывает руководство государства не допустить роковых ошибок, которые взорвут политическую и общественную стабильность в стране

Об этом говорится в заявлении партии.

"Народный фронт" разделяет возмущение украинской общественности по поводу откровенного правового произвола, который сопровождает освобождение из-под правосудия российских убийц. Освобождение наших заключенных - дело наивысшего значения. Кремль сознательно сделал их объектами торга. Но его планы - значительно шире. Москва стремится подорвать правовые основы нашего государства и спровоцировать новые конфликты. Чтобы не допустить этого, передача российских террористов не может противоречить нашим законам и ни при каких обстоятельствах не может привести к демонтажу всей многолетней работы для наказания всех российских убийц - от тех, кто расстреливал героев Майдана, до тем, кто осуществлял теракты и убивал наших людей по всей стране.

Освобождение Цемаха, бывших "беркутовцев", а также многих других преступников - это планомерная тактика президента Путина, чтобы избежать ответственности за преступления против нашего народа и человечности. Примирение с врагом любой ценой не принесет мира, а лишь обострит его аппетит. Уступки врагу в плоскости суверенной внутренней политики в энергетической сфере или в соблюдении цивилизованных правовых принципов способны нанести исключительный вред. Но ни открытый, ни скрытый реванш в Украине не пройдет. Против него объединятся и предстанут все национальные силы. Призываем руководство государства не допустить роковых ошибок, которые взорвут политическую и общественную стабильность в стране.

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