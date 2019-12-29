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Espreso.tvОбществоОбнародованы первые кадры с освобожденными украинскими пленниками на КПВВ "Майорское"

Обнародованы первые кадры с освобожденными украинскими пленниками на КПВВ "Майорское"


фото: facebook
Обнародовано видео с освобожденными из плена "ДНР" украинскими пленниками на КПВВ "Майорское" в Донецкой области

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Ранее в ОП заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников.

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