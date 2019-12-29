Обмен пленными начнется в 11:00. Участники уже собрались по обе стороны КПВВ "Майорское"
29 декабря, 2019, 10:40
Намеченный на сегодня обмен пленными между украинским и российско-террористическими войсками должно начаться ровно в 11:00
Его участники уже собрались по обе стороны КПВВ "Майорское". В подтверждение этого хорошо информированный Telegram канал Donetchanyn размещает соответствующие фотографии, передает Еспресо.TV.
В частности, из следственного изолятора в Бахмуте привезены 70 боевиков, находившихся в украинском плену.
- Напомним, сегодня, 29 декабря 2019 г., между Украиной и РФ предстоит предварительно заявленный президентом Владимиром Зеленским большой обмен пленными.
- Около девяти утра специальный военный борт уже вылетел из аэропорта "Борисполь" .
- Между тем общественность заблокировала выезд из столичного Лукьяновского СИЗО , откуда в Россию должны быть отправлены освобожденные экс-беркутовцы.
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