 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОбмен пленными начнется в 11:00. Участники уже собрались по обе стороны КПВВ "Майорское"

Обмен пленными начнется в 11:00. Участники уже собрались по обе стороны КПВВ "Майорское"

Намеченный на сегодня обмен пленными между украинским и российско-террористическими войсками должно начаться ровно в 11:00

Его участники уже собрались по обе стороны КПВВ "Майорское". В подтверждение этого хорошо информированный Telegram канал Donetchanyn размещает соответствующие фотографии, передает Еспресо.TV.

В частности, из следственного изолятора в Бахмуте привезены 70 боевиков, находившихся в украинском плену.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 декабря, 2019 воскресенье

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

29 декабря, 2019 воскресенье

28 декабря, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать