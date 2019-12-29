Обмен пленными начнется в 11:00. Участники уже собрались по обе стороны КПВВ "Майорское"

29 декабря, 2019, 10:40

Намеченный на сегодня обмен пленными между украинским и российско-террористическими войсками должно начаться ровно в 11:00

Его участники уже собрались по обе стороны КПВВ "Майорское". В подтверждение этого хорошо информированный Telegram канал Donetchanyn размещает соответствующие фотографии, передает Еспресо.TV.

В частности, из следственного изолятора в Бахмуте привезены 70 боевиков, находившихся в украинском плену.