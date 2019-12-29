Люди не идут из-под СИЗО на Лукьяновке, откуда в Россию должны отправить освобожденных экс-бойцов "Беркута"

29 декабря, 2019, 07:37

По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 29 декабря 2019 г., в Лукьяновском СИЗО еще дежурят активисты, которые вчера вечером блокировали его, чтобы не допустить вывоза оттуда троих экс-беркутовцев, освобожденных под личное обязательство Киевским апелляционным судом в рамках договоренностей с Россией

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"По состоянию на 7 утра под Лукьяновским СИЗО - людей меньше, разделились на небольшие группы и дежурят возле всех возможных выездов из СИЗО", - зазначеться в сообщении.

Присутствующие отслеживают все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению.