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Espreso.tvОбществоЛюди не идут из-под СИЗО на Лукьяновке, откуда в Россию должны отправить освобожденных экс-бойцов "Беркута"

Люди не идут из-под СИЗО на Лукьяновке, откуда в Россию должны отправить освобожденных экс-бойцов "Беркута"

По состоянию на 7:00 утра воскресенья, 29 декабря 2019 г., в Лукьяновском СИЗО еще дежурят активисты, которые вчера вечером блокировали его, чтобы не допустить вывоза оттуда троих экс-беркутовцев, освобожденных под личное обязательство Киевским апелляционным судом в рамках договоренностей с Россией

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ .

"По состоянию на 7 утра под Лукьяновским СИЗО - людей меньше, разделились на небольшие группы и дежурят возле всех возможных выездов из СИЗО", - зазначеться в сообщении.

Присутствующие отслеживают все возможные выезды из здания СИЗО, время от времени группами перемещаясь между подъездами к пенитенциарному учреждению.

  • Перед этим активисты заблокировали мусорными баками основной подъезд к СИЗО.

 

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