Экс-беркутовцев Тамтуру и Маринченко забрали из-под суда на броневике. ВИДЕО
28 декабря, 2019, 22:59
Разъяренных людей отгородили от машин несколько рядов полиции и Нацгвардии
"Беркутовцев" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко забрали из-под Киевского апелляционного суда на броневике.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua .
Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших беркутовцев , обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014 года.
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