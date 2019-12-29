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Espreso.tvОбществоЭкс-беркутовцев Тамтуру и Маринченко забрали из-под суда на броневике. ВИДЕО

Экс-беркутовцев Тамтуру и Маринченко забрали из-под суда на броневике. ВИДЕО


фото: LB.ua
Разъяренных людей отгородили от машин несколько рядов полиции и Нацгвардии

"Беркутовцев" Сергея Тамтуру и Александра Маринченко забрали из-под Киевского апелляционного суда на броневике.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua .

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших беркутовцев , обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014 года.

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