Байден объяснил свой отказ давать показания в Сенате по поводу импичмента Трампа

29 декабря, 2019, 09:14

Бывший вице-президент США Джо Байден у себя в Твиттере выразил мнение, что у представителей Республиканской партии нет никаких законных оснований для того, чтобы вызвать его повесткой в Сенат для дачи показаний, поскольку на слушаниях речь об импичменте президенту Дональду Трампу, а не ему

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на сообщение агентства Интерфакс-Украина .

В серии твитов он напомнил, что в течение 40 лет его публичной деятельности он и его офис всегда сотрудничали с Конгрессом, "в отличие от Дональда Трампа и (вице-президента США, - ред.) Майка Пенса".

"Но я просто не собираюсь притворяться, что в республиканских повестках для предоставления мной показаний в суде по делу об импичменте есть какие-то юридические основания. Именно об этом я и говорил вчера и повторяю: это импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - написал Байден.

Он добавил, что повестки следует направлять не ему, а в Белый дом.