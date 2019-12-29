Ахтем Сеитаблаев: сериал "Сваты" - это бизнес на крови
Об этом украинский кинорежиссер, актер Ахтем Сеитаблаев заявил в эфире программы "Досье с Сергеем Руденко", которая 28 декабря 2019 вышла в эфир телеканала Еспресо.TV.
"Я не понимаю, как можно быть гражданином страны и при этом не чувствовать и при этом допускать такое мнение, что человека, который откровенно поддерживает оккупацию твоей страны, ты можешь снимать в своих фильмах, ты можешь через суд - и делаешь это через суд - добиваться и добиться наконец обновления этого сериала. Тем более, если ты - президент. Это вообще никак не монтируется у меня. Ни в голове, ни в сердце ", - отметил Сеитаблаев.
По его словам, если бы у него была такая возможность, он бы лично предложил Зеленскому поехать вместе с ним в Крым и "посмотреть в глаза этим почти 300-м детям, родители которых сидят сейчас или в СИЗО, или в тюрьме российской именно за то, что в феврале 2014 они вышли с флагами Украины и крымских татар под здание Верховной Рады Крыма, протестуя против оккупации Крыма ".
"Так вот, эти дети там сейчас без родителей, а мы демонстрируем сериал через суд, и таким образом получается, что поддерживаем заявления актера Добронравова", - подчеркнул Сеитаблаев.
Показ "Сватов" на украинском ТВ он расценивает исключительно как "бизнес с представителями страны-агрессора" и "бизнес на крови".
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