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Espreso.tvОбществоАгрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором - в США отреагировали на обмен пленными

Агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором - в США отреагировали на обмен пленными


фото: rbc.ua
Посольство США приветствовало обмен удерживаемыми лицами и назвало его тяжелым выбором для украинской власти

Об этом посольство США в Украине сообщило в twitter.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму ", - говорится в сообщении.

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