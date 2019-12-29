Агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором - в США отреагировали на обмен пленными

29 декабря, 2019, 18:11

Посольство США приветствовало обмен удерживаемыми лицами и назвало его тяжелым выбором для украинской власти

Об этом посольство США в Украине сообщило в twitter.

"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму ", - говорится в сообщении.