Агрессия России ставит руководителей Украины перед тяжелым выбором - в США отреагировали на обмен пленными
29 декабря, 2019, 18:11
Посольство США приветствовало обмен удерживаемыми лицами и назвало его тяжелым выбором для украинской власти
Об этом посольство США в Украине сообщило в twitter.
"Мы приветствуем сегодняшнее возвращение освобожденных пленных из подконтрольного России Донбасса, как было согласовано на саммите в нормандском формате 9 декабря. Учитывая, что непрерывная агрессия России ставит руководителей Украины перед трудным выбором, мы стоим на стороне наших украинских партнеров и многих украинцев, которые остаются в плену в России и в Крыму ", - говорится в сообщении.
December 29, 2019
- 29 декабря в Офисе президента заявили, что обмен удерживаемыми лицами завершился, в Украину из ОРДЛО вернулись 76 пленников .
- Служба безопасности Украины обнародовала имена всех 76 человек, освобожденных из плена террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
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