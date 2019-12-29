29 декабря на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины
29 декабря, 2019, 19:07
29 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.
Два обстрела наших позиций зафиксировано вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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