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Espreso.tvОперація об'єднаних сил29 декабря на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины

29 декабря на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины


фото: ukrinform.ua
29 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два обстрела наших позиций зафиксировано вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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