29 декабря на фронте: оккупанты трижды нарушили режим тишины

29 декабря, 2019, 19:07

29 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили три обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Два обстрела наших позиций зафиксировано вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.