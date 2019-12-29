28 декабря на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов из БМП, минометов и гранатометов, с украинской - без потерь

29 декабря, 2019, 07:22

В субботу, 28 декабря 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке по ситуации в зоне Операции объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 29 декабря, передает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-службу Министерства обороны.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Обстрелы украинских позиций зафиксированы в районе следующих населенных пунктов:

Широкино - из ручного противотанкового гранатомета;

Авдеевка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Водяное - из автоматических гранатометов;

Крымское - из вооружения БМП;

Орехово - из миномета калибра 120 мм;

Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По официальным данным, вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.