28 декабря на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов из БМП, минометов и гранатометов, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационной сводке по ситуации в зоне Операции объединенных сил по состоянию на 07:00 воскресенья, 29 декабря, передает Еспресо.TV со ссылкой на Пресс-службу Министерства обороны.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Обстрелы украинских позиций зафиксированы в районе следующих населенных пунктов:
Широкино - из ручного противотанкового гранатомета;
Авдеевка - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Водяное - из автоматических гранатометов;
Крымское - из вооружения БМП;
Орехово - из миномета калибра 120 мм;
Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По официальным данным, вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
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