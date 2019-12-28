Зеленский рассказал где будет встречать Новый год

28 декабря, 2019, 17:49

Об этом он сказал журналистам в селе Довге-Калуское Ивано-Франковской области, сообщает Укринформ.

По словам Зеленского, он будет встречать Новый год в Карпатах, но перед этим должен еще вернуться на работу.

"Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать - здесь. Хочу", - сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что президент встретит праздник в государственной резиденции "Синегора", расположенной возле села Гута Ивано-Франковской области.