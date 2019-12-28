Зеленский рассказал где будет встречать Новый год
28 декабря, 2019, 17:49
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что будет встречать Новый год на Прикарпатье
Об этом он сказал журналистам в селе Довге-Калуское Ивано-Франковской области, сообщает Укринформ.
По словам Зеленского, он будет встречать Новый год в Карпатах, но перед этим должен еще вернуться на работу.
"Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать - здесь. Хочу", - сказал Зеленский.
Ранее стало известно, что президент встретит праздник в государственной резиденции "Синегора", расположенной возле села Гута Ивано-Франковской области.
- Напомним, 28 декабря 2019 года Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Ивано-Франковской области.
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