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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал где будет встречать Новый год

Зеленский рассказал где будет встречать Новый год


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что будет встречать Новый год на Прикарпатье

Об этом он сказал журналистам в селе Довге-Калуское Ивано-Франковской области, сообщает Укринформ.

По словам Зеленского, он будет встречать Новый год в Карпатах, но перед этим должен еще вернуться на работу.

"Буду, буду Новый год встречать здесь. Но еще должен вернуться. Еще там вернусь на работу, а встречать - здесь. Хочу", - сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что президент встретит праздник в государственной резиденции "Синегора", расположенной возле села Гута Ивано-Франковской области.

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