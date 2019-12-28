Заместитель руководителя "Правого сектора" Ермилов тоже проходит по делу Шеремета
Об этом он сообщил у себя на Facebook, передает Еспресо.TV .
"Учитывая последние события не удивлюсь, если задержат", - отметил политик.
"Благодаря ей я узнал, что с мотором (с сердцем - ред.) все хорошо", - отмечает Ермилов.
Справка
По информации с официального сайта ВС, Вадим Ермилов родился 1 января 1984 в Киеве. Его отец всю жизнь проработал слесарем-ремонтником троллейбусного депо. Мать - старшим инспектором отдела кадров на заводе.
В 1991 году Вадим пошел в первый класс. Был активным, всесторонне развитым парнем. В течение обучения увлекался лепкой из глины, бальными танцами. Был постоянным активным членом Авиационно-космического центра киевского Дворца детей и юношества, в котором два года посещал кружок юных летчиков-штурманов, а в течение пяти лет слушал лекции по психологии общения.
После окончания школы Вадим вступает в Киевское высшее профессиональное училище на специальность полиграфического дизайнера. В это время юноша увлекается маунтибайкингом, фотографией, страйкболом (особенно стало ему пригодиться, когда судьба забросила Вадима на фронт).
В 2003 году устраивается на работу Репрограф, а уже в 2005 году его назначают руководителем Репроцентр. В 2010 Вадим Ермилов меняет место работы и занимает должность инженера.
Был активным участником Майдана в 2013-2014 годах. Присоединился в ряды "Правого сектора".
Выступил одним из основателей "Правого сектора" Оболонского района 1 апреля 2014. Тогда же активно начал заниматься политической и общественной деятельностью, волонтерив, помогал бойцам на фронте.
В мае 2014 года вступает в ряды Добровольческого украинского корпуса (ДУК). Едет на передовую парамедиков. После возвращения с войны осенью 2015 Вадима Ермилова назначают руководителем Департамента материально-технического обеспечения НВР "Правого сектора".
С октября и до 31 декабря 2015 года участвовал в блокаде Крыма вместе с собратьями из "Правого сектора".
От июня 2016 работает в должности руководителя службы безопасности в одной из консалтингово-бухгалтерских компаний.
5 октября 2017 на основании решения Центрального провода партии "Правый сектор" Вадима Ермилова назначают приказом № 05/10/25 на должность главы партийного исполкома. Также избран членом Центрального провода партии "Правый сектор".
Не женат.
Награжден медалью "За оборону родного государства", памятным знаком "За участие в АТО 2014 года", наградным знаком «За участие в гражданской блокаде Крыма", знаком отличия президента Украины "За гуманитарную участие в антитеррористической операции", знаком "Боец / ветеран ДУК ПС 2014 ", благодарностями от подразделений ВСУ и добровольческих формирований.
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