 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаместитель руководителя "Правого сектора" Ермилов тоже проходит по делу Шеремета

Заместитель руководителя "Правого сектора" Ермилов тоже проходит по делу Шеремета

Вадим Ермилов
28 декабря в 12:00 главу исполкома политической партии "Правый сектор" и заместителя ее главы Вадима Ермилова (позывной "Мед" / Mad) вызывают на следственные действия по делу покушения на Павла Шеремета на Богомольца, 10 (Киев)

Об этом он сообщил у себя на Facebook, передает Еспресо.TV .

"Учитывая последние события не удивлюсь, если задержат", - отметил политик.

 
"Второй" Меда "вручили повестку на" следственные действия ". В повестке не указано в качестве кого он привлечен к делу и адвокату по телефону также этой информации не предоставили", - уточнили в киевской парторганизации "Правого сектора".
 
По словам же Еримлова, с главной подозреваемой в этом деле - волонтером, медиком, хирургом и специалистом по лечению болезней сердца Юлией Кузьменко он знаком с 2015 года, когда проходил медобследование.

"Благодаря ей я узнал, что с мотором (с сердцем - ред.) все хорошо", - отмечает Ермилов.

Справка

По информации с официального сайта ВС, Вадим Ермилов родился 1 января 1984 в Киеве. Его отец всю жизнь проработал слесарем-ремонтником троллейбусного депо. Мать - старшим инспектором отдела кадров на заводе.

В 1991 году Вадим пошел в первый класс. Был активным, всесторонне развитым парнем. В течение обучения увлекался лепкой из глины, бальными танцами. Был постоянным активным членом Авиационно-космического центра киевского Дворца детей и юношества, в котором два года посещал кружок юных летчиков-штурманов, а в течение пяти лет слушал лекции по психологии общения.

После окончания школы  Вадим вступает в Киевское высшее профессиональное училище на специальность полиграфического дизайнера. В это время юноша увлекается маунтибайкингом, фотографией, страйкболом (особенно стало ему пригодиться, когда судьба забросила Вадима на фронт).

В 2003 году устраивается на работу Репрограф, а уже в 2005 году его назначают руководителем Репроцентр. В 2010 Вадим Ермилов меняет место работы и занимает должность инженера.

Был активным участником Майдана в 2013-2014 годах. Присоединился в ряды "Правого сектора".

Выступил одним из основателей "Правого сектора" Оболонского района 1 апреля 2014. Тогда же активно начал заниматься политической и общественной деятельностью, волонтерив, помогал бойцам на фронте.

В мае 2014 года вступает в ряды Добровольческого украинского корпуса (ДУК). Едет на передовую парамедиков. После возвращения с войны осенью 2015 Вадима Ермилова назначают руководителем Департамента материально-технического обеспечения НВР "Правого сектора".

С октября и до 31 декабря 2015 года участвовал в блокаде Крыма вместе с собратьями из "Правого сектора".

От июня 2016 работает в должности руководителя службы безопасности в одной из консалтингово-бухгалтерских компаний.

5 октября 2017 на основании решения Центрального провода партии "Правый сектор" Вадима Ермилова назначают приказом № 05/10/25 на должность главы партийного исполкома. Также избран членом Центрального провода партии "Правый сектор".

Не женат.

Награжден медалью "За оборону родного государства", памятным знаком "За участие в АТО 2014 года", наградным знаком «За участие в гражданской блокаде Крыма", знаком отличия президента Украины "За гуманитарную участие в антитеррористической операции", знаком "Боец / ветеран ДУК ПС 2014 ", благодарностями от подразделений ВСУ и добровольческих формирований.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать