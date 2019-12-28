В Украину прибыли 363 тыс. доз вакцины от кори, краснухи и паротита
Об этом сообщает официальный сайт МЗ.
Отмечается, что вакцины были закуплены за счет государственного бюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). На этой неделе прибыла последняя партия доз вакцин КПК "Приорикс" бельгийского производства. Всего в этом году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) доставлено 1,7 млн доз вакцин против кори, краснухи и паротита.
В Минздраве отметили, что прививки можно получить бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения или частных клиниках, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.
По данным Минздрава, с начала года корью в Украине заболели более 57 тыс. человек. С начала вспышки, которая продолжается с 2017 года, в результате болезни умер 41 человек, в том числе 25 детей.
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