В Украине 2019 год оказался самым теплым за всю историю наблюдений

28 декабря, 2019, 17:27

Синоптики заявили, что 2019 год в Украине был самым теплым за всю историю наблюдений

Об этом сообщает Центральная обсерватория имени Бориса Срезневского.

2019 год войдет в историю Украины как самый теплый за весь период наблюдений с 1881 года. В этом году средняя температура воздуха достигла +10,6, что на 2,9 градуса выше нормы, составляющей +7,7. Превышен показатель даже аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла +10,5.

"Еще никогда не было, чтобы теплее нормы оказались все 12 месяцев. Особенно теплым, даже самым теплым за весь период наблюдений был июнь, средняя температура которого достигла +23,6. Еще ни разу в декабре температура воздуха не превышала +15. Но в этом году 19 декабря она достигла +15,2", - говорится в сообщении.

Всего в 2019 году температурные рекорды были побиты более 30 раз, иногда на 2,0-2,5 градуса. С учетом значений этого года можно считать, что средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3 градуса, что значительно больше, чем на земном шаре. Сейчас температура в Киеве стала примерно такой, какой была в конце XIX века в Одессе, а в Одессе стала такой, как когда-то была в Бухаресте.

Кроме того, 2019 год оказался скупым на осадки - их выпало только три четверти нормы.