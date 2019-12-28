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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала о погоде перед Новым годом

Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде перед Новым годом


фото: ukrinform.ua
Наталья Диденко рассказала, что перед Новым годом в Украине ожидается похолодание

Об этом синоптик Еспресо.TV . Наталья Диденко сообщила в facebook.

"Морозы будут понемногу заплывать завтра в Украину. На Западе температура воздуха 29 декабря составит -1...-6 градусов. Небольшой морозец придет и на Север, до 0...-3 градусов. На остальной территории еще удержатся "плюсы", ожидается в течение дня +2...+ 6 градусов", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, снег и мокрый снег выпадут в западных, северных областях и в Винницкой области, а также в отдельных районах Кропивницкого с районами, а на Одесчине дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Восточная часть, большинство Центра и Юга побудут в воскресенье без осадков.

В Киеве завтра, 29 декабря, мокрый снег, днем постепенное прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза. На дорогах появится гололедица.

"30 декабря в Украине везде практически сухо и подморожено. 31 декабря днем потеплеет, на Севере, Западе и в Центре возможен снег, мокрый снег с переходом иногда в дождь. Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, потому что новогодние столбики термометров будут держаться вокруг нуля градусов", - рассказала Наталья Диденко.

 

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