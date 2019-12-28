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Espreso.tvОбществоСуд отказал в отводе коллегии судей по делу экс-беркутовцев

Суд отказал в отводе коллегии судей по делу экс-беркутовцев


фото: ukrinform.ua
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления представителя потерпевших Виктории Дайнеко об отводе коллегии судей, рассматривающих апелляции экс-беркутовцев

Об этом заявила председательствующая судья коллегии Маргарита Васильева, сообщает Укринформ.

"Коллегия судей постановила отказать в удовлетворении заявления об отводе. Постановление обжалованию не подлежит", - сказала Васильева.

По ее словам, полный текст постановления будет оглашен 3 января.

Рассмотрение дела продолжается.

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