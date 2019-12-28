Суд отказал в отводе коллегии судей по делу экс-беркутовцев
28 декабря, 2019, 19:51
Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления представителя потерпевших Виктории Дайнеко об отводе коллегии судей, рассматривающих апелляции экс-беркутовцев
Об этом заявила председательствующая судья коллегии Маргарита Васильева, сообщает Укринформ.
"Коллегия судей постановила отказать в удовлетворении заявления об отводе. Постановление обжалованию не подлежит", - сказала Васильева.
По ее словам, полный текст постановления будет оглашен 3 января.
Рассмотрение дела продолжается.
- 28 ноября стало известно, что руководство Генеральной прокуратуры Украины осуществляло давление на прокуроров по делам о расстрелах на Институтской, требуя освободить обвиняемых из следственных изоляторов.
- Один из прокуроров по делу бывших беркутовцев подтвердил, что обвиняемые в убийстве протестующих на Институтской фигурируют в списках на обмен.
- Адвокат потерпевших по делу экс-беркутовцев Виктория Дейнека объявила об отводе всей коллегии судей Киевского апелляционного суда.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-