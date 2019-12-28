Российское ТВ заявило, что приобрело еще один сериал "Квартала 95"

28 декабря, 2019, 08:35

Российский телеканал СТС купил сериал "Папик" производства студии "Квартал 95"

На сайте СТС уже обнародовали анонс сериала. Он должен выйти в эфир 20 января 2020, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

"Квартал 95" пока не комментировал эту информацию.

Премьера сериала "Папик" состоялась 2 декабря на телеканале "1 + 1".

Это уже второй продукт "Квартала 95", который за последнее время появляется на российском телевидении. В середине декабря телеканал ТНТ показал три эпизода первого сезона сериала "Слуга народа" с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.