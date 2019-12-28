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Espreso.tvОбществоРоссийское ТВ заявило, что приобрело еще один сериал "Квартала 95"

Российское ТВ заявило, что приобрело еще один сериал "Квартала 95"

Российский телеканал СТС купил сериал "Папик" производства студии "Квартал 95"

На сайте СТС уже обнародовали анонс сериала. Он должен выйти в эфир 20 января 2020, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .

"Квартал 95" пока не комментировал эту информацию.

Премьера сериала "Папик" состоялась 2 декабря на телеканале "1 + 1".

Это уже второй продукт "Квартала 95", который за последнее время появляется на российском телевидении. В середине декабря телеканал ТНТ показал три эпизода первого сезона сериала "Слуга народа" с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.

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