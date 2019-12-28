Родные Героев Небесной сотни предлагают вместо "беркутов" обменять Портнова на пленных украинцев
Родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений - угрозы, запугивания участников Революции достоинства - со стороны представителей режима Януковича.
Об этом говорится в заявлении ОО Семьи "Небесной Сотни".
"Такая бездеятельность Нацполиции и ГПУ вызывает вопрос: неужели руководство этих органов забыло, за что и против чего собирался Майдан? Неужели будут терпеть хвастовство одиозного Портнова, который после массовых убийств его приспешниками наших родных бежал из страны, поджав хвост, а сейчас осмелел до того, что раздает правоохранителям поручения и предрекает реванш?
Если нашим правоохранителям известно слово "честь", этим издевательством над памятью наших родных надо положить конец.
Надо исключить из списка на обмен беркутовцев, а взамен включить в этот список Портнова. Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова.
Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины, которых удерживает страна агрессор - Россия", - предлагают родные Героев Небесной Сотни.
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