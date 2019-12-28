Родные Героев Небесной сотни предлагают вместо "беркутов" обменять Портнова на пленных украинцев

28 декабря, 2019, 23:25

ОО Семьи "Небесной сотни" возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений - угрозы, запугивания участников Революции достоинства - со стороны представителей режима Януковича

Родные Героев Небесной Сотни возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений - угрозы, запугивания участников Революции достоинства - со стороны представителей режима Януковича.

Об этом говорится в заявлении ОО Семьи "Небесной Сотни".

"Такая бездеятельность Нацполиции и ГПУ вызывает вопрос: неужели руководство этих органов забыло, за что и против чего собирался Майдан? Неужели будут терпеть хвастовство одиозного Портнова, который после массовых убийств его приспешниками наших родных бежал из страны, поджав хвост, а сейчас осмелел до того, что раздает правоохранителям поручения и предрекает реванш?

Если нашим правоохранителям известно слово "честь", этим издевательством над памятью наших родных надо положить конец.



Надо исключить из списка на обмен беркутовцев, а взамен включить в этот список Портнова. Требуем немедленной правовой реакции на угрозы и антигосударственную деятельность Портнова.

Вместо беркутов обменять Портнова на пленных граждан Украины, которых удерживает страна агрессор - Россия", - предлагают родные Героев Небесной Сотни.