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Espreso.tvОбщество"Обмен пленными" было затеян лишь для того, чтобы замести следы преступлений, совершенных во время Майдана - заявление партии "Европейская Солидарность"

"Обмен пленными" было затеян лишь для того, чтобы замести следы преступлений, совершенных во время Майдана - заявление партии "Европейская Солидарность"

"Европейская Солидарность" категорически осуждает включение в списки на обмен пленными бывших сотрудников "Беркута", которые причастны к убийствам Небесной сотни во время Революции достоинства

"Россия всегда стремилась к включению их в списки на обмен, но пятый президент Украины Петр Порошенко и наша политическая сила всегда считали такой формат недопустимым.

Мы как никто понимаем исключительную важность освобождения наших граждан из плена, и именно поэтому Петр Порошенко добился освобождения более 3000 украинских пленных. Однако, при этом, он всегда находил другие возможности для освобождения украинцев из плена.

Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции достоинства, оборвет последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику - Путину и его марионетке Януковичу. Стремление россиян получить беркутовцев под свою юрисдикцию является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане, а операция по обмену пленными понадобилась исключительно для того, чтобы замести преступления, которые стали началом военной интервенции России в Украине.

Не для того России понадобилась выдача беркутовцев, чтобы организовать обмен пленными, а для того России понадобился обмен пленными, чтобы получить беркутовцев.

Тем более вызывает возмущение согласие украинской власти на выдачу России важных участников и свидетелей преступлений российской агентуры. Хотя разве можно было ожидать чего-то другого от скалозубов, которые в разгар трагических событий на Майдане советовали "Беркуту" эбонитовыми палочками получать электричество, избивая протестующих?

Особенно отвращение вызывает генеральный прокурор Рябошапка, который, будучи согласно материалам американского следствия "на 100%" человеком Зеленского, вместо того, чтобы обеспечивать справедливое наказание преступников, публично оправдывает их освобождения "прямо в зале суда".

Потеря лиц, причастных к убийствам на Майдане, сделает невозможным наказание исполнителей и заказчиков преступлений, совершенных во время Революции достоинства, и ответственность за это будет лежать исключительно на нынешней власти и лично на президенте Зеленском".

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