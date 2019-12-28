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Espreso.tvОбществоОбнародован текст законопроекта о медиа

Обнародован текст законопроекта о медиа


фото: rbc.ua
На сайте Верховной Рады обнародован текст проекта Закона "О СМИ", поданный депутатами фракции "Слуга народа"

Об этом сообщает РБК-Украина .

Согласно тексту документа субъектами законопроекта названы субъекты в сфере онлайн-медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов и провайдеры платформ общего доступа к информации.

Лицензированию подлежит исключительно вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины и поставка электронных коммуникационных услуг для нужд вещание с использованием радиочастотного ресурса.

В законопроекте отмечается, что обязательной регистрации подлежат субъекты, осуществляющие вещание без использования радиочастотного ресурса, субъекты в сфере печатных медиа, провайдеры аудиовизуальных сервисов, а также субъекты в сфере медиа, в том числе и нерезиденты Украины, которые предоставляют пользователям на территории Украины доступ к своим медиа-сервисам на условиях, предусматривающих оплату пользователями доступа или пользования такими медиа-сервисами.

Кроме того, субъекты в сфере онлайн-медиа и платформы общего доступа к информации самостоятельно принимают решение о регистрации.

Документом также устанавливаются меры реагирования на нарушения законодательства в сфере медиа и санкции за нарушение законодательства. Ограничительными мерами за нарушение требований законодательства и/или условий лицензии согласно законопроекту являются: взыскание штрафа; аннулирование лицензии и/или отмена регистрации; запрет распространения медиа на территории Украины.

Отдельным разделом законопроекта определяются ограничения, связанные с вооруженной агрессией. Так, в медиа запрещается распространять:

материалы, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора, его должностных лиц, лиц и организаций, которые контролируются государством-агрессором, и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерным вооруженную агрессию, аннексию территории Украины, нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины, в том числе публичное отрицание указанных действий;

недостоверные материалы о вооруженной агрессии и действиях государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, которые контролируются государством-агрессором, в случае, если следствием этого является разжигание вражды и ненависти или призывы к насильственному изменению территориальной целостности или конституционного строя;

программы и материалы (кроме информационных и информационно-аналитических), среди участников которых есть лица, внесенные в перечень лиц, создающих угрозу национальному медиа-пространству Украины, которое утверждается Нацсоветом.

Кроме того, Национальный совет отказывает в регистрации иностранного линейного медиа, зарегистрированного в государстве-агрессоре или если Нацсоветом обнаружены признаки того, что редакционный контроль за таким иностранным линейным медиа осуществляется физическими или юридическими лицами - резидентами государства-агрессора. Субъектом в сфере медиа в Украине не может быть физическое лицо, являющееся гражданином государства-агрессора.

  • Напомним, 28 декабря народные депутаты от "Слуги народа" и "За будущее" подали в Верховную Раду законопроект №2693 о медиа.

 

 

 

 

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