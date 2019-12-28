Никакого "выселения штаба ВМС" нет. Лишь после окончания ремонта новых помещений, - Загороднюк

28 декабря, 2019, 13:00

Командование ВМС ВС Украины переедет в новые помещения после того, как они будут готовы и сданы в эксплуатацию. Сообщения о "выселении штаба ВМС" являются вымышленными

Об этом в субботу, 28 декабря 2019 года, у себя на странице сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Еспресо.TV .

"Новые помещения должны полностью соответствовать требованиям Командование с учетом их потребностей, украинского законодательства, практик стран НАТО и планов развития ВМС на ближайшие годы. До того как новые помещения не будут полностью готовы, Штаб будет находиться в тех помещениях, которые он занимает сейчас", - пояснил министр.

По его словам, каких-то недоразумений по этому поводу между подразделениями ВСУ "не существует".

"Все они выполняют задачи в штатном режиме. В том числе ВМС", - отметил Загороднюк.