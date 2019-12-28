Никакого "выселения штаба ВМС" нет. Лишь после окончания ремонта новых помещений, - Загороднюк
28 декабря, 2019, 13:00
Командование ВМС ВС Украины переедет в новые помещения после того, как они будут готовы и сданы в эксплуатацию. Сообщения о "выселении штаба ВМС" являются вымышленными
Об этом в субботу, 28 декабря 2019 года, у себя на странице сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Еспресо.TV .
"Новые помещения должны полностью соответствовать требованиям Командование с учетом их потребностей, украинского законодательства, практик стран НАТО и планов развития ВМС на ближайшие годы. До того как новые помещения не будут полностью готовы, Штаб будет находиться в тех помещениях, которые он занимает сейчас", - пояснил министр.
По его словам, каких-то недоразумений по этому поводу между подразделениями ВСУ "не существует".
"Все они выполняют задачи в штатном режиме. В том числе ВМС", - отметил Загороднюк.
- 26 декабря отдельные одесские СМИ написали о том, что расположенный в городе штаб и командование Военно-морскими силами (ВМС) якобы переселяют в здание бывшего Института Сухопутных войск на 6-й станции Большого Фонтана, строительство которого еще не завершилось.
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