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Espreso.tvОбществоНа Соборной площади Одессы открыли отреставрированный дом Руссова

На Соборной площади Одессы открыли отреставрированный дом Руссова

Настоящую жемчужину украинской архитектуры, дом Руссова на Соборной площади Одессы, наконец открыли после первого этапа реставрации, которая касалась несущих конструкций здания, крыши и фасадов. Торжества состоялись вечером в пятницу, 27 декабря 2019 года

Первый этап реставрации стоил городской казне 150 млн 105 тыс. грн. Большую часть этих денег подрядчик, компания "Укрспецпроект", уже получил. В следующем году, согласно проекту городского бюджета, ему заплатят еще 20 млн,, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную газету Думская.net .

Реставрация финансируется за счет средств миллиардного кредита, взятого мэрией в государственном "Укргазбанка".

Второй этап реставрации, денег на который пока нет, предусматривает восстановление интерьеров здания. До сих пор не ясно, будут внутренние помещения силу, или их осовременят. Также нет информации, как в дальнейшем собираются использовать дом. Точно известно, что жилым ему уже не быть. Не исключено, что памятник сдадут в аренду частной компании - под офисные помещения.

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