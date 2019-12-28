На Соборной площади Одессы открыли отреставрированный дом Руссова

28 декабря, 2019, 08:15

Настоящую жемчужину украинской архитектуры, дом Руссова на Соборной площади Одессы, наконец открыли после первого этапа реставрации, которая касалась несущих конструкций здания, крыши и фасадов. Торжества состоялись вечером в пятницу, 27 декабря 2019 года

Первый этап реставрации стоил городской казне 150 млн 105 тыс. грн. Большую часть этих денег подрядчик, компания "Укрспецпроект", уже получил. В следующем году, согласно проекту городского бюджета, ему заплатят еще 20 млн,, передает Еспресо.TV со ссылкой на местную газету Думская.net .

Реставрация финансируется за счет средств миллиардного кредита, взятого мэрией в государственном "Укргазбанка".

Второй этап реставрации, денег на который пока нет, предусматривает восстановление интерьеров здания. До сих пор не ясно, будут внутренние помещения силу, или их осовременят. Также нет информации, как в дальнейшем собираются использовать дом. Точно известно, что жилым ему уже не быть. Не исключено, что памятник сдадут в аренду частной компании - под офисные помещения.