На Донетчине после визита к стоматологу умер 6-летний ребенок

28 декабря, 2019, 18:47

В городе Славянск Донецкой области, после визита к стоматологу умерла 6-летняя девочка

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области в facebook.

"Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей сотрудниками стоматологической больницы г. Славянск, что привело к тяжелым последствиям, а именно - к смерти малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 декабря 2019 года, в 19:05, в реанимационное отделение детской областной больницы была доставлена 6-летняя местная жительница с острой сердечной недостаточностью и анафилактической шоковой реакцией.

"В 23:08, несмотря на усилия реаниматологов, ребенок умер. По предварительной информации, аллергическая реакция у девочки началась после лечения в одном из заведений стоматологического профиля", - сообщили в прокуратуре.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств смерти ребенка. Досудебное расследование продолжается.