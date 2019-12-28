Китайцы успешно запустили в космос ракету-носитель
28 декабря, 2019, 11:36
Китай в пятницу, 27 декабря 2019 года, совершил первый после неудачи в 2017 году запуск мощной ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с телекоммуникационным спутником на борту
Ракета запустили с космодрома с космодрома на острове Хайнань в Южно-Китайском море. Это уже третий пуск ракеты такой серии - после успешного в 2016 году и неудачного - в позапрошлом году, передает Еспресо.TV со ссылкой на Радио Свобода .
За стартом ракеты следили тысячи местных жителей, запуск также транслировали в интернете.
Официальные лица китайского космического агентства заявили, что в этом полете будут тестировать ключевые технологии для будущих миссий.
- Напомним, не позднее чем в 2030 году страна планирует запустить на Луну пилотируемую миссию, а затем построить на ней базу.
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