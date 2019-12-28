Этот день в истории: братья Люмьер провели первый платный киносеанс, а юг Италии пострадал от крупнейшего в Европе землетрясения
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .
Изобретение братьев сразу стал популярным и за последующие пару лет Огюст и Луи Люмьер сняли почти полторы тысячи короткометражных фильмов, но в итоге отказались от кинопроизводства, не в состоянии конкурировать с художественно профессиональными кинематографистами, которые появились во Франции и Европе.
Другие важные события этого дня:
28 декабря 1869 - Дантист Уильям Финли Семпл из городка Маунт-Вернон (штат Огайо) получил патент № 98.304 на жевательную резинку: "Комбинация каучука с другими компонентами в любых пропорциях для создания приемлемой жевательной резинки".
28 декабря 1908 - юг Италии поразил мощный землетретрус магнитудой более 7 баллов по шкале Рихтера, который вместе с цунами практически полностью разрушил города Мессина и Реджио-Калабрия и привел к гибели более 100 000 человек. По количеству жертв Мессинское землетрясение относится к наиболее разрушительным катастрофам ХХ века в мире и считается крупнейшим из документально зарегистрированных землетрясений в Европе.
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