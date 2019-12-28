 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭтот день в истории: братья Люмьер провели первый платный киносеанс, а юг Италии пострадал от крупнейшего в Европе землетрясения

Этот день в истории: братья Люмьер провели первый платный киносеанс, а юг Италии пострадал от крупнейшего в Европе землетрясения


фото: euronews.com
28 декабря 1895 года в парижском "Гран-кафе" на бульваре Капуцинок Люмьеры провели первый в мире платный киносеанс, на котором трем десяткам зрителей показали десять лент, снятых с помощью собственного изобретения, которое совмещало функции камеры и проектора и названного "кинематограф" . Именно поэтому эта дата выбрана для празднования Дня кино

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM .

Изобретение братьев сразу стал популярным и за последующие пару лет Огюст и Луи Люмьер сняли почти полторы тысячи короткометражных фильмов, но в итоге отказались от кинопроизводства, не в состоянии конкурировать с художественно профессиональными кинематографистами, которые появились во Франции и Европе.

Другие важные события этого дня:

28 декабря 1869 - Дантист Уильям Финли Семпл из городка Маунт-Вернон (штат Огайо) получил патент № 98.304 на жевательную резинку: "Комбинация каучука с другими компонентами в любых пропорциях для создания приемлемой жевательной резинки".

28 декабря 1908 - юг Италии поразил мощный землетретрус магнитудой более 7 баллов по шкале Рихтера, который вместе с цунами практически полностью разрушил города Мессина и Реджио-Калабрия и привел к гибели более 100 000 человек. По количеству жертв Мессинское землетрясение относится к наиболее разрушительным катастрофам ХХ века в мире и считается крупнейшим из документально зарегистрированных землетрясений в Европе.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

28 декабря, 2019 суббота

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать