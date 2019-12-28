Это приглашение кремлевским маньякам творить еще больше зла, - Супрун о решении освободить экс-беркутовцев
28 декабря, 2019, 22:37
Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун назвала решение освободить обвиняемых в расстрелах на Институтской бывших беркутовцев - приглашением кремлевским маньякам творить еще больше зла
Об этом Супрун написала в facebook.
"Не бывает простых решений в сложных ситуациях. Но отдать беркутовцев, которые убивали людей на Майдане без приговора, без разговора с пострадавшими, нивелируя закон и здравый смысл - это не решение и не компромисс. Это отказ бороться и приглашение кремлевским маньякам творить еще больше зла", - написала Супрун.
- Напомним, 28 декабря Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы бывших беркутовцев, обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014 года.
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