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Espreso.tvМирЭрдоган представил первое турецкое авто

Эрдоган представил первое турецкое авто

В Турции показали первые автомобили отечественного производства

Прототипы автомобилей на электрическом приводе в пятницу, 27 декабря 2019 года, представил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в городе Гебзе, недалеко Стамбула, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Публике показали два автомобиля - внедорожник и седан. Их будут выпускать от маркой TOGG.

Серийное производство в городе Бурса планируют начать 2022 года. Стоимость проекту оценивается в 22 миллиарда турецких лир ($ 3,7 млрд), объем производства должен составлять до 175 тыс. машин в год.

Во время презентации прототипов авто турецкий лидер заявил, что его страна планирует не только продавать машины внутри страны, но и выйти на международные рынки, начав с европейского.

"Мы все являемся свидетелями того, как 60-летняя мечта Турции становится реальностью", - подчеркнул Эрдоган.

Справка

Проект по производству автомобилей TOGG стартовал в октябре этого года. Власти страны намерены поддерживать его путем снижения налоговой нагрузки и государственными закупками автомобилей TOGG. В целом предусматривается производство пяти моделей. В консорциум, который вовлечен в проекту, входят пять турецких компаний: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell и Zorlu Holding.

Сейчас в Турции производят и экспортируют в кран Европы автомобили таких компаний как Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota и Hyundai.

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