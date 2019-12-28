Эрдоган представил первое турецкое авто
Прототипы автомобилей на электрическом приводе в пятницу, 27 декабря 2019 года, представил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в городе Гебзе, недалеко Стамбула, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Публике показали два автомобиля - внедорожник и седан. Их будут выпускать от маркой TOGG.
Серийное производство в городе Бурса планируют начать 2022 года. Стоимость проекту оценивается в 22 миллиарда турецких лир ($ 3,7 млрд), объем производства должен составлять до 175 тыс. машин в год.
Во время презентации прототипов авто турецкий лидер заявил, что его страна планирует не только продавать машины внутри страны, но и выйти на международные рынки, начав с европейского.
"Мы все являемся свидетелями того, как 60-летняя мечта Турции становится реальностью", - подчеркнул Эрдоган.
Справка
Проект по производству автомобилей TOGG стартовал в октябре этого года. Власти страны намерены поддерживать его путем снижения налоговой нагрузки и государственными закупками автомобилей TOGG. В целом предусматривается производство пяти моделей. В консорциум, который вовлечен в проекту, входят пять турецких компаний: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell и Zorlu Holding.
Сейчас в Турции производят и экспортируют в кран Европы автомобили таких компаний как Ford, Fiat Chrysler, Renault, Toyota и Hyundai.
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