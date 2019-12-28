Дело "черной роты" из "Беркута". Новые прокуроры не знают материалов дела, им заявили отвод
Однако .судьи отказали в удовлетворении ходатайства, передает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram канал координатора молодежного сообщества "Сич" Сергея Мазура, чьи представители постоянно присутствуют на судах над бывшими "Беркутом".
"По состоянию на вчера, когда они (новая прокурорская группа - ред.) зашли в дело, даже не ознакомились с апелляционными заявлениями", - отмечает он.
Кроме того, по словам Мазура, постановление об изменении прокуроров составлено с нарушениями УПК и не лишено мотива изменения прокуроров.
"Их сменили только потому, что так захотел Рябошапка", - отмечает активист.
"Интересно, что же будет дальше с делом Майдана, которое слушалось 6 лет и в котором больше нет Донского и команды. Постановление Рябошапки касается не только заседаний по мере пресечения (мероприятия - ред.), но и всего процесса по существу. Зато есть эти пародии на прокуроров ", - подытожил Мазур.
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