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Espreso.tvСпортБиатлон: Украина завоевала бронзу в Рождественской гонке

Биатлон: Украина завоевала бронзу в Рождественской гонке


фото: twitter
Украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный заняли третье место в Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене

Об этом сообщает "Трибуна".

В масс-старте на Рождественской гонке, которая проходила на футбольном стадионе в Гелзьзенкирхене, Меркушина и Пидручный финишировали третьими.

Меркушина закрыла все мишени на стрельбе лежа и передала эстафету пятой. Пидручный после круга штрафа опустился на две позиции и шел седьмым.

Меркушина из-за одного промаха скатилась на девятую позицию. Однако, Пидручный отстрелялся чисто и поднял Украиныуна шестое место.

Третий и четвертый огневой рубеж Меркушина прошла без промахов и поднялась на четвертое место. Пидручный также разбил все мишени и принес сборной Украины бронзу.

Рождественская гонка

Гельзенкирхен (Германия)

28 декабря

Гонка с массовым стартом

1. Италия (Вирер / Лукас Хофер) - 32:16,9 (6 штрафных кругов)

2. Германия - (Дальмайер / Филипп Навратил) - отставание +4,5 (2)

3. Украина (Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный) - +12,0 (3)

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