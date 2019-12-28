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Espreso.tvОбщество47-летний мужчина поджег дверь Харьковской ОГА

47-летний мужчина поджег дверь Харьковской ОГА


фото: bloggers4gg.org.ua
Полиция Харькова оперативно задержала мужчину за поджог здания областной госадминистрации. Правонарушителем оказался 47-летний житель Харьковской области. Пожар был ликвидирован до приезда нарядов ГСЧС. Пострадавших лиц нет

Информация о возгорании входной двери государственного учреждения поступила в полицию 27 декабря в 23:20. Вследствие умышленного поджога выгорело около 2 кв.м полотна двери, передает Еспресо.TV со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковщины.

За совершение данного правонарушения наряд патрульной полиции задержал гражданина 1972 года рождения. У него изъяты вещественные доказательства.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он содержится в изоляторе временного содержания.

Следователь сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Все обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

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