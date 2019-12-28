28 декабря на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины

28 декабря, 2019, 18:26

28 декабря на Донбассе российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

2 обстрела наших позиций зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Широкина - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

4 обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север: в районе населенного пункта Крымское - из вооружения БМП, рядом с Ореховым - из миномета калибра 120 мм - 5 мин, два раза неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 28 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.