27 декабря на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 28 декабря, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов", - отмечается в сообщении.
Оккупанты вели обстрелы украинских позиций поблизости
Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Песков - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
Гладосово - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
Луганского - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
Новолуганского - из гранатометов различных систем.
По официальным данным, вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.
С ручного противотанкового гранатомета россиянами и наемники открывали огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино.
Боевых потерь с украинской стороны нет.
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