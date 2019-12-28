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Espreso.tvОбщество27 декабря на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов, с украинской - без потерь

27 декабря на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов, с украинской - без потерь

иллюстративное
фото: facebook.com/pressjfo.news
В пятницу, 27 декабря 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 28 декабря, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов", - отмечается в сообщении.

Оккупанты вели обстрелы украинских позиций поблизости

Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Песков - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Гладосово - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Луганского - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Новолуганского - из гранатометов различных систем.

По официальным данным, вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

С ручного противотанкового гранатомета россиянами и наемники открывали огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино.

Боевых потерь с украинской стороны нет.

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