27 декабря на фронте: с российской стороны - 9 обстрелов, с украинской - без потерь

28 декабря, 2019, 07:10

В пятницу, 27 декабря 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 утра 28 декабря, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов", - отмечается в сообщении.

Оккупанты вели обстрелы украинских позиций поблизости

Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Песков - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Гладосово - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Луганского - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

Новолуганского - из гранатометов различных систем.

По официальным данным, вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

С ручного противотанкового гранатомета россиянами и наемники открывали огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино.

Боевых потерь с украинской стороны нет.