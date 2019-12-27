За год за преступления против нацбезопасности осуждено 90 человек

27 декабря, 2019, 22:40

Контрразведка Службы безопасности Украины отчитывается, что за год за преступления против основ национальной и общественной безопасности к различным срокам и видам наказания были осуждены 90 человек

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Благодаря эффективной деятельности контрразведки СБУ в прошлом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность", - говорится в сообщении.

В 2019 году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств.

Среди них: - государственная измена - 57; - шпионаж - 7; - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - 4; - террористическая и диверсионная деятельность- 54.