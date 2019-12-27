За год за преступления против нацбезопасности осуждено 90 человек
27 декабря, 2019, 22:40
Контрразведка Службы безопасности Украины отчитывается, что за год за преступления против основ национальной и общественной безопасности к различным срокам и видам наказания были осуждены 90 человек
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Благодаря эффективной деятельности контрразведки СБУ в прошлом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность", - говорится в сообщении.
В 2019 году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств.
Среди них: - государственная измена - 57; - шпионаж - 7; - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - 4; - террористическая и диверсионная деятельность- 54.
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