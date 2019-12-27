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Espreso.tvОбществоЗа год за преступления против нацбезопасности осуждено 90 человек

За год за преступления против нацбезопасности осуждено 90 человек

Контрразведка Службы безопасности Украины отчитывается, что за год за преступления против основ национальной и общественной безопасности к различным срокам и видам наказания были осуждены 90 человек

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Благодаря эффективной деятельности контрразведки СБУ в прошлом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 - за государственную измену, 35 - за террористическую деятельность", - говорится в сообщении.

В 2019 году по материалам контрразведки СБУ начато 239 уголовных производств.

Среди них: - государственная измена - 57; - шпионаж - 7; - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины - 4; - террористическая и диверсионная деятельность- 54.

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