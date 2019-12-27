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Espreso.tvСпортИспанский теннисист самостоятельно протянул 2-тонный автомобиль на тренировке

Испанский теннисист самостоятельно протянул 2-тонный автомобиль на тренировке


фото: twitter
Испанский теннисист Фернандо Вердаско провел необычную тренировку на стоянке, где сумел потянуть 2-тонный автомобиль

Видео было опубликовано теннисистом y instagram.

"Последняя проверка силовой подготовки", - написал Вердеско под видео.

В свое время 36-летний теннисист находился на 7-й позиции в рейтинге АТР. На счету Вердеско 7 одиночных титулов и один полуфинал на турнирах Большого шлема (Australian Open-2009). В 2008 году теннисист победил в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Último test de fuerza en pretemporada !! # 4500pounds # 2000kilos #NoProbeisEstoEnCasa #SiNoTeArrancaElCocheMueveloTu

Сообщение, распространенный (@ferverdasco)

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