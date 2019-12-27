Испанский теннисист самостоятельно протянул 2-тонный автомобиль на тренировке

27 декабря, 2019, 13:33

Испанский теннисист Фернандо Вердаско провел необычную тренировку на стоянке, где сумел потянуть 2-тонный автомобиль

Видео было опубликовано теннисистом y instagram.

"Последняя проверка силовой подготовки", - написал Вердеско под видео.

В свое время 36-летний теннисист находился на 7-й позиции в рейтинге АТР. На счету Вердеско 7 одиночных титулов и один полуфинал на турнирах Большого шлема (Australian Open-2009). В 2008 году теннисист победил в составе сборной Испании на Кубке Дэвиса.