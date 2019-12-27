Инвесторы прекращают финансирование интернет-издания theБабель, которое связывают с Коломойским

27 декабря, 2019, 17:40

Руководители интернет-издания theБабель Екатерина Коберник и Глеб Гусев покидают проект, поскольку инвесторы (Игорь Коломойский, чьи интересы представляет Ярослав Пахольчук) с нового года прекращают его финансирование

Об этом шефредакторка theБабель Екатерина Коберник написала в Facebook, а затем подтвердила эту информацию "Детектор медиа".

"С нового года нынешнего theБабель больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос "почему?" - финансирование проекта прекратили. Почему - не знаю. Не спрашивайте, лично мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой - не знаю. Это решат акционеры, которые остались. Меня и Глеба среди них не будет", - написала она.

Коберник уточнила, что ей стало известно о прекращении финансирования издания два месяца назад.

По словам шеф редактора, вместе с ней и главным редактором Глебом Гусевым из издания уйдет часть команды. Новых проектов Коберник пока не планирует.

The Бабель начал работу в сентябре 2018 года. Шеф-редактором стала Коберник, на тот момент заместитель директора департамента новых медиа холдинга "1 + 1 медиа". Главным редактором стал Гусев.

На тот момент у сайта The Бабель было четверо акционеров, владевших долями по 25%: исполнительный директор "1 + 1 медиа" Ярослав Пахольчук, который представлял интересы Коломойского, генеральный директор "1 + 1 медиа" Александр Ткаченко, Екатерина Коберник и Глеб Гусев, который мог распределить свою долю между членами редакции.

В августе 2019 года, после избрания народным депутатом Александр Ткаченко вышел из числа совладельцев ООО «Бабель», а его доля перешла Ярославу Пахольчуку, который стал владельцем 50% компании.

В сентябре 2019 года группа 1 + 1 медиа уволила Коберник с должности заместителя директора департамента новых медиа, а также ее уволили с сайта tsn.ua, которым она руководила. Коберник заявила, что ее уволили из-за конфликта с Александром Ткаченко.