 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИнвесторы прекращают финансирование интернет-издания theБабель, которое связывают с Коломойским

Инвесторы прекращают финансирование интернет-издания theБабель, которое связывают с Коломойским

Руководители интернет-издания theБабель Екатерина Коберник и Глеб Гусев покидают проект, поскольку инвесторы (Игорь Коломойский, чьи интересы представляет Ярослав Пахольчук) с нового года прекращают его финансирование

Об этом шефредакторка theБабель Екатерина Коберник написала в Facebook, а затем подтвердила эту информацию "Детектор медиа".

"С нового года нынешнего theБабель больше не будет. Мы были онлайн год и почти четыре месяца. Еще почти год готовили запуск. Сразу отвечу на вопрос "почему?" - финансирование проекта прекратили. Почему - не знаю. Не спрашивайте, лично мне ничего не объяснили. Будет ли на этом домене и дальше выходить контент с новой командой - не знаю. Это решат акционеры, которые остались. Меня и Глеба среди них не будет", - написала она.

Коберник уточнила, что ей стало известно о прекращении финансирования издания два месяца назад.

По словам шеф редактора, вместе с ней и главным редактором Глебом Гусевым из издания уйдет часть команды. Новых проектов Коберник пока не планирует.

The Бабель начал работу в сентябре 2018 года. Шеф-редактором стала Коберник, на тот момент заместитель директора департамента новых медиа холдинга "1 + 1 медиа". Главным редактором стал Гусев.

На тот момент у сайта The Бабель было четверо акционеров, владевших долями по 25%: исполнительный директор "1 + 1 медиа" Ярослав Пахольчук, который представлял интересы Коломойского, генеральный директор "1 + 1 медиа" Александр Ткаченко, Екатерина Коберник и Глеб Гусев, который мог распределить свою долю между членами редакции.

В августе 2019 года, после избрания народным депутатом Александр Ткаченко вышел из числа совладельцев ООО «Бабель», а его доля перешла Ярославу Пахольчуку, который стал владельцем 50% компании.

В сентябре 2019 года группа 1 + 1 медиа уволила Коберник с должности заместителя директора департамента новых медиа, а также ее уволили с сайта tsn.ua, которым она руководила. Коберник заявила, что ее уволили из-за конфликта с Александром Ткаченко.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2019 пятница

больше новостей

27 декабря, 2019 пятница

26 декабря, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать