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Espreso.tvОбществоВятрович требует от СБУ привлечь к ответственности сталинистов

Вятрович требует от СБУ привлечь к ответственности сталинистов


фото: inosmi
Бывший глава Института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович, направил депутатское обращение главе СБУ Ивану Баканову о привлечении к ответственности сталинистов, которые отметили 140-летие тирана

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку", - прокомментировал Вятрович акцию сталинистов.

"Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено законодательством", - заявил нардеп.

В обращении Вятрович задает 3 вопроса в СБУ:

Было ли Службе безопасности Украины известно о проведении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий?

Инициировала ли СБУ привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности?

Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мероприятий во втором полугодии 2019 года?

 

  • Напомним, 21 декабря в столице Коммунистическая партия Украины провела конференцию, которая приурочена к 140-летию со дня рождения советского диктатора Иосифа Сталина.
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