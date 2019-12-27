Вятрович требует от СБУ привлечь к ответственности сталинистов
Об этом народный депутат сообщил в Facebook.
"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку", - прокомментировал Вятрович акцию сталинистов.
"Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено законодательством", - заявил нардеп.
В обращении Вятрович задает 3 вопроса в СБУ:
Было ли Службе безопасности Украины известно о проведении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий?
Инициировала ли СБУ привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности?
Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мероприятий во втором полугодии 2019 года?
- Напомним, 21 декабря в столице Коммунистическая партия Украины провела конференцию, которая приурочена к 140-летию со дня рождения советского диктатора Иосифа Сталина.
Читайте также
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
Читайте также
-
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года