Вятрович требует от СБУ привлечь к ответственности сталинистов

27 декабря, 2019, 15:20

Бывший глава Института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович, направил депутатское обращение главе СБУ Ивану Баканову о привлечении к ответственности сталинистов, которые отметили 140-летие тирана

Об этом народный депутат сообщил в Facebook.

"Возвращение культа Сталина в России начиналось с того, что власть не замечала направленных на это "общественных" инициатив, а затем и сама взялась за его раскрутку", - прокомментировал Вятрович акцию сталинистов.

"Служба безопасности Украины должна расследовать и привлечь к ответственности участников собрания сталинистов, как предусмотрено законодательством", - заявил нардеп.

В обращении Вятрович задает 3 вопроса в СБУ:

Было ли Службе безопасности Украины известно о проведении представителями Коммунистической партии Украины подготовки и проведения мероприятия по празднованию 140-летия Сталина и если да, то какие меры принимались СБУ для предупреждения и пресечения преступных действий?

Инициировала ли СБУ привлечение организаторов и участников упомянутого мероприятия к предусмотренной законом уголовной ответственности?

Какие меры принимаются СБУ для пресечения незаконной деятельности Коммунистической партии Украины и пропаганды символики тоталитарного коммунистического режима и каковы результаты таких мероприятий во втором полугодии 2019 года?